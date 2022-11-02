أسامة أبو السعود



أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية م.فريــد أســد عمــادي قرارا بإنهاء ندب يوسف الكندري، ويعمل بوظيفة (اختصاصي قانوني) - بإدارة مكتب الوزير من العمل بوظيفة «مراقب إدارة مكتب وزير الأوقاف والشئون الإسلامية» مع اعتبار الفترة من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم (2021/16) حتى اليوم السابق لتاريخ صدور هذا القرار بمنزلة تمديد للندب.



وتابع قرار وكيل الأوقاف، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: كما يتم ندب ثامر سليمان أحمد الستلان، والذي يعمل بوظيفة (رئيس قسـم الإسناد الإداري) بإدارة الإسناد - للعمل بوظيفة «مراقب إدارة مكتب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية» لمدة سنة.