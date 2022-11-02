وزير الدفاع: مشاركة الكويت في معرض «سوفكس 2022» فرصة لتبادل الخبرات في مجال التصنيع العسكري



التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض «سوفكس 2022».



وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان ان اللقاء تناول عمق العلاقات بين الكويت والأردن وسبل توسيع التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأضاف انه تم خلال اللقاء الذي حضره الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بحث الفرص التي يوفرها مؤتمر ومعرض «سوفكس 2022» للاطلاع على آخر التطورات في مجال العمليات الخاصة والصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.



بدوره، أكد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة أن الأردن والكويت تربطهما قواسم مشتركة وعلاقات أخوية متميزة تحظى برعاية ودعم واهتمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وذكر مجلس الوزراء الأردني في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال لقاء الخصاونة مع ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي على هامش ترؤسه الوفد الكويتي المشارك في فعاليات الدورة الـ 13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة «سوفكس 2022» في مدينة العقبة.



وأشاد الخصاونة بمواقف الكويت الراسخة تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية.



ونقل البيان عن وزير الدفاع تأكيده خلال اللقاء على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والحرص على توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، لاسيما تبادل الخبرات المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.



وأشاد بالجهود التي يبذلها الأردن في تنظيم وإقامة مؤتمر ومعرض سوفكس (2022) وما يوفره من فرص للاطلاع على التقنيات الحديثة للأسلحة والمعدات العسكرية والدفاعية.



وبحث الجانبان بحسب البيان سبل تعزيز التعاون المشترك، لاسيما ما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والتجارب التي تخص عمل القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.



وفي تصريح على هامش افتتاح الدورة الـ 13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة «سوفكس 2022» المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية والعملياتية والأمن القومي، قال ممثل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي إن مشاركة الكويت في معرض «سوفكس 2022» تعد فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والاستماع الى وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بمجال التصنيع العسكري وتقنياته.



وأضاف ان المشاركة في المعرض تأتي ترجمة للتعاون القائم والمثمر بين البلدين الشقيقين وعمق ما يربطهما من علاقات تاريخية وأخوية وثيقة تحظى بمباركة ودعم مباشر من لدن صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وبمتابعة واهتمام من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وأوضح أن تنظيم الأردن للدورة الـ 13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة «سوفكس 2022» يعكس حجم ما تتمتع به الأردن من علاقات دولية متميزة وما تملكه من طاقات وكفاءات بشرية تسهم بدورها في تحقيق الاستفادة والمعرفة للدول المشاركة في هذه الفعاليات.



وبين ان هذه الاستفادة والمعرفة تأتيان من خلال الاطلاع في المعرض على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من معدات وتجهيزات متخصصة في مجال تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية ضد مختلف الأخطار التي قد تتعرض لها مختلف الدول.



وأعرب الشيخ عبدالله العلي عن شكره وتقديره للأردن الشقيق قيادة وحكومة وشعبا على ما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال خلال هذه المشاركة، متمنيا للعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من النمو والتطور والازدهار.