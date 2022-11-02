أكد سفيرنا لدى ألمانيا نجيب البدر سعي الكويت الدؤوب إلى انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتزنة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين مستعرضا سجلها في الوساطات الدولية سواء في محيطها الخليجي أو الإقليمي والدولي.



وتطرق السفير البدر خلال محاضرة ألقاها ضمن فعاليات مؤتمر أكاديمية الديبلوماسية الثقافية الألمانية المنعقد حاليا في برلين إلى عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بثوابت السياسة الخارجية للكويت ودورها على الصعيدين الدولي والإقليمي ورؤية الكويت 2035.



وشدد على ما توليه الكويت من أهمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ككيان قوي وراسخ في مواجهة العديد من التحديات السياسية والأمنية، مستذكرا دورها في نشأة مجلس التعاون وأهم الأزمات التي مر بها.



وأكد السفير البدر ان حل مشاكل الشرق الأوسط تبدأ من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.



وأشار إلى ما قامت به الكويت من استخدام أدوات «السياسة الناعمة» من خلال إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية مستعرضا دور الصندوق وأنشطته ومشاريعه التنموية في 107 دول.