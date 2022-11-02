أعلن فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة إعادة إطلاق تجربة حيوية وفريدة من نوعها لتناول العشاء في الهواء الطلق ليلا وتحت النجوم يومي الخميس والجمعة، حيث سيستمتع ضيوفه ببوفيه عالمي فاخر من الأطباق الكويتية والدولية والمأكولات المشوية الشهية، بالإضافة إلى السلطات والمقبلات والمشروبات والحلويات في أجواء استثنائية على الأنغام الموسيقية الحية بتراس «غاردن كافيه» المطل على حدائق الفندق الرائعة.



وتتميز ليالي العشاء تحت النجوم الخاصة بجميرا بأجوائها الساحرة التي تنبض بالحياة، وقائمة طعامها الغنية التي تنعش الحواس، بفضل أركان الشواء المتنوعة والعديدة التي تتضمن مختلف اللحوم والدجاج والمأكولات البحرية، والتي يديرها ببراعة وبدرجة امتياز الشيف التنفيذي الإيطالي الموهوب إيمانويل ساراسينو وفريقه المحترف والمتخصص في تحضير شرائح لحم الضأن الشهية، والكباب الشرقي والقريدس والخضراوات وغيرها من المأكولات وتقديمها مباشرة للذواقة من الشواية.



كما يحتوي البوفيه على ركن خاص للقوزي العربي بكل تحضيراته المكملة، فضلا عن محطة خاصة للسلطة، والتي يتم من خلالها التحضير الحي والمباشر للسلطات الشرقية وفق رغبة كل ضيف، الى جانب البار الخاص بالمشروبات الساخنة والعصائر والكوكتيلات الباردة، فضلا عن القسم الخاص بالحلويات الذي يتضمن مجموعة مختارة من الحلويات العربية والغربية.



وتكتمل روعة الأمسية تحت أضواء القمر والنجوم بالشيشة ونكهات متنوعة ترضي جميع عشاقها وتحقق رغباتهم في الاستمتاع والاسترخاء في الحدائق المفتوحة للفندق بعد تجربة طعام رائعة، بينما تستقطب الأجواء المفتوحة بديكوراتها الأنيقة وغير الرسمية الباحثين عن بيئة مثالية لقضاء أجمل الأوقات وتبدأ ليالي الشواء تحت النجوم في تراس «غاردن كافيه» كل يوم خميس وجمعة من الساعة السابعة حتى الحادية عشرة مساء.