عبدالعزيز الفضلي



أكدت وزارة التربية على ضرورة تسكين الهيئات التعليمية وفقا للمرحلة الدراسية، مشددة على الالتزام بعدم تسكين خريجي كلية التربية الأساسية في المرحلة الثانوية.



جاء ذلك في نشرة أصدرها وكيل التعليم العام أسامة السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قال فيها: حرصا على سير العملية التعليمية من خلال تكامل أدوار الهيئات المشرفة على متابعة سير العملية التربوية والتعليمية بالمدارس، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة يرجى التعميم بضرورة الالتزام بالآتي:



٭ تسكين الهيئات التعليمية على المراحل الدراسية المحددة بنموذج التعيين للمعينين الجدد وعدم تغييرها: رياض أطفال - ابتدائي - متوسط - ثانوي، مع الالتزام بعدم تسكين خريجي كلية التربية الأساسية في المرحلة الثانوية.



٭ عدم تغيير المرحلة التعليمية للمعلمين طالبي النقل إلا بعد العرض والموافقة من قبل التوجيه الفني العام للمادة الدراسية.



وأكد السلطان في نشرته على أهمية التوزيع العادل للهيئات التعليمية على مدارس كل مرحلة بما يضمن عدالة الأنصبة بين الهيئات التعليمية مع التحديث الدوري للمشغول الفعلي للهيئات التعليمية بالمدارس على مدار العام الدراسي، داعيا المناطق التعليمية إلى ضرورة المتابعة والالتزام بما جاء حرصا على الصالح العام.