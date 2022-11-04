عبدالعزيز الفضلي



في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار، دعا قطاع المنشآت بوزارة التربية الإدارات المدرسية إلى ضرورة تنظيف الأسطح وتغطية الأثاث وأجهزة الحاسوب لحمايتها من الخرير.



جاء ذلك في كتاب وجهه الوكيل المساعد إلى قطاع المنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف سعد المطيري لوكيل التعليم العام أسامة السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قال فيه: «يرجى التكرم بالإيعاز إلى مديري ومديرات المدارس بكافة المراحل التعليمية ورياض الأطفال بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة لموسم الأمطار، وذلك بصورة عاجلة حفاظا على سلامة المباني وتفاديا لحدوث أي أضرار أو خرير بالأسقف، وذلك باتباع الإجراءات التالية:



- التأكد من نظافة الأسطح وتنظيف وإزالة الأتربة والحشائش والنفايات خصوصا حول مصارف المياه والتأكد من نظافة مناهيل تصريف مياه الأمطار بكل مرافق المدرسة وخاصة في ساحات العلم وتنظيف مناهيل الأمطار ووضع شبك معدني تحت أغطيتها لمنع دخول المخلفات داخلها،