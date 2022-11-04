قال رئيس اللجنة الانتقالية لرئاسة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود إنه يتقدم بالشكر والعرفان لأعضاء هيئة التدريس الذين رغم مشاغلهم الكثيرة أثروا الحضور والتواجد والتفاعل مع الجمعية العمومية غير العادية وتوجوا ذلك بقراراتهم التي تمخضت بحل الهيئة الإدارية وإنشاء لجنة انتقالية لإدارة دفة جمعية أعضاء هيئة التدريس لحين إجراء الانتخابات المبكرة.



وذكر الحمود أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تقدم الدعم والمشورة لجميع أعضائها وتستقبلهم لحل مشكلاتهم مع الإدارة الجامعية وفي كل ما يتعلق بحياتهم الجامعية المهنية والإدارية وتخصص لهم كوادرها العاملة في تلقي مشكلاتهم وتقديم المذكرات من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا يوميا بمقر الجمعية.



وأوضح أن اللجنة الانتقالية ستكون الحارس الأمين والمدافع الشرس عن حقوق أعضاء الهيئة التدريسية وتعمل على تصحيح المسار لعودة الجمعية كرائدة وقائدة للعمل الأكاديمي والنقابي بحسبــــانها الممثل الشرعي لجمعية أعضاء هيئة التدريس أمام الإدارة الجامعيــــة وفي علاقتـــها الرسمية مع جميع الجهات في الدولة وعلى رأس ذلك علاقتها مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.