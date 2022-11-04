عبدالعزيز الفضلي



برعاية مراقب الخدمات الاجتماعية والنفسية بمنطقة الفروانية التعليمية هاشم السيد أقيم في التوجيه الفني للكشافة دورة التنمية المهنية للباحثين الاجتماعيين الجدد 2022/2023 على مدار 4 أيام بمشاركة كل من الموجهة منى الديحاني والموجهة حسنة القشعان.



وقامت موجهة الخدمة الاجتماعية منى الديحاني بتدريب الباحثين وشرح العديد من الأمور منها كيفية كتابة خطة الباحث المدرسية وكيفية التدوين في سجل الخدمة الاجتماعية والشرائح الطلابية التي يتعامل معها الباحث وكيفية تشكيل الجماعات الطلابية ومجالس المجتمع وتشكيل فرق التدخل السريع وكتابة التقرير الاجتماعي وفتح الملفات الاجتماعية.



بدورها، تطرقت الموجهة حسنة القشعان للدور المهني للباحث الاجتماعي، وكيفية التعامل مع الحالات الفردية وفتح الملف الاجتماعي وتكوين الجماعات الاجتماعية والمجالس المختلفة وتطبيقها.



وفي الختام، قام مراقب الخدمات الاجتماعية والنفسية هاشم السيد بتكريم الموجهين المشاركين في الدورة.