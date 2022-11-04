اختتم مشروع «همة» التربوي بكلية التربية الأساسية الأسبوع التدريبي المشترك، والذي أقيم بالتعاون مع رابطة مدربي الكليات التطبيقية ومركز ابن الهيثم للتدريب.



وقد أفادت رئيس لجنة العلاقات العامة بالإنابة وعضو اللجنة العلمية لمشروع همة نفلة الحربش، بأن الأسبوع التدريبي المشترك اشتمل على خمس دورات تدريبية معدة خصيصا لرفع كفاءة المدربين المهنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتميز والإبداع في بيئة عملهم مما يخدم كل فئات المتدربين بمختلف الميادين مثل برنامج «الإبداع والتميز في التدريب» الذي حاضرت فيه د.بدور الصقعبي، وبرنامج «الخطابة والإلقاء في التدريب» للأستاذة غدير الرندي، وبرنامج «مدرب على القمة» للأستاذة نور العومي، وبرنامج «الابتكار والتجديد في التدريب» للأستاذة عزيزة حسين، وبرنامج «أسرار المدرب المتميز» للأستاذة نورة البريكان.



وأوضحت الحربش أن هذا البرنامج جاء من منطلق تبادل الخبرات مع الزملاء والزميلات أعضاء هيئة التدريب في الكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن الوصول بمهاراتهم لدرجة الإبداع والتميز من خلال نخبة مميزة من أعضاء مشروع «همة» التربوي.



وتقدمت الحربش بالشكر الجزيل لكل من رابطة أعضاء مدربي الكليات التطبيقية، ومدير مركز ابن الهيثم للتدريب د.وليد اظبيه والعاملين فيه على التعاون المثمر خلال الأسبوع، ولكل أعضاء المشروع من مدربين ومشرفين على جهودهم المميزة، حيث رسم مشروع همة التربوي مسارا لدفع عجلة التنمية التدريبية المهنية من خلال رؤية لتحقيق أهدافه التي وجد من أجلها.