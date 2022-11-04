عبدالعزيز الفضلي



استقبل وزير التربية ووزير التعليم والبحث العلمي د.حمد العدواني في مكتبه الكائن بديوان عام الوزارة رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي وعددا من أعضاء مجلس ادارة الجمعية.



وقد ناقش الوزير د.حمد العدواني مع رئيس وأعضاء الجمعية عددا من الملفات التربوية المهمة التي تساهم في دعم المسيرة التعليمية بالبلاد.



واستقبل د.حمد العدواني وفدا من جمعية المكفوفين برئاسة الرئيس الفخري فهد صياح ابوشيبة، ورئيس مجلس الادارة فايز لافي العازمي، وأمين السر منصور العنزي، لمناقشة بعض الأمور المهمة التي تخص فئة المكفوفين وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات على مستوى هذه الفئة.



كما استقبل د.حمد العدواني وفد نقابة العاملين بوزارة التربية برئاسة عادل العازمي، حيث تمت مناقشة أهم القضايا والمطالب والمقترحات العمالية.



وقال رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية عادل العازمي ان النقابة قدمت للوزير عددا من المطالب المهمة والتي وعد الوزير مشكورا باتخاذ الاجراءات اللازمة وإصدار القرارات التي تصب في مصلحة العمل والعاملين بما يتوافق مع اللوائح والقوانين خلال الفترة القليلة المقبلة.



وأشار العازمي الى ان ملف تسكين الوظائف القيادية والاشرافية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية كان على رأس مطالب نقابة التربية.



وأوضح العازمي ان هناك العديد من المطالب الاخرى التي استعرضها اللقاء، ومنها ضرورة اقرار كادر الوظائف التربوية المساندة (شؤون الطلبة - البحوث التربوية والمناهج)، وصرف مكافآت مشرفي المختبرات في المناطق التعليمية.