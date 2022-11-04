تحت رعاية وبحضور مدير جامعة الكويت د.يوسف محمد الرومي، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام معرضا تحت عنوان «صحة الفرد والتوعية بمرض السرطان» في بهو كلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بحضور أمين عام جامعة الكويت د.محمد ابراهيم زينل، ونائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.محمد الأنصاري، والقائم بأعمال كلية العلوم الحياتية د.عايد سلمان وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين.



وقد أقيم على هامش المعرض ندوة حول صحة الفرد حاضرت فيها د.أفنان الإبراهيم أخصائية تغذية علاجية، حيث وضحت دور أخصائي التغذية في كيفية تقييم المجتمع وتحديد الفئة التي تحتاج للمساعدة في التغذية، والبرامج المتاحة لمساعدة هذه الفئة، كما بينت أن بعض المشكلات الصحية التي قد يعاني منها الطلبة قد تكون بسبب التغذية وليس لأسباب طبية، ودعت إلى توفير برنامج صحي غذائي للطلبة يعمم على الكليات والإدارات وقد تتبناه مؤسسات الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص.



بدورها، نبهت دانة المحمود أخصائية تغذية علاجية في مستشفى السلام خلال الندوة الثانية أسباب التغذية وتعريفها، إلى أن مفهوم التغذية من الممكن أن يصل بصورة خاطئة لكثير من الأفراد، كما أفادت بأن هناك نسبا معينة يحتاجها الجسم من السعرات الحرارية يتم الوصول إليها باتباع نظام غذائي مفيد وصحي إضافة إلى الرياضة.



وشهد المعرض مشاركة العديد من الجهات من ضمنها كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية المساعدة وكلية طب الأسنان وكلية الصحة العامة، إضافة إلى إدارة الأمن والسلامة في جامعة الكويت، ووزارة الصحة ممثلة بإدارة التغذية والإطعام، وعدة جهات خاصة على سبيل المثال بنك الخليج وشركة نمو وشركة أرض الطبيعة والمستشفى الدولي.