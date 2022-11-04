استضاف مركز الاستشارات الطلابية بالجامعة الأمريكية في الكويت حملة وزارة الداخلية بعنوان «قل لا للمخدرات»، بهدف توعية الشباب بخطورة آفة المخدرات، وقد حاضر فيها ضابط قسم التوعية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الملازم الأول علي عبدالناصر، والخبير الدولي في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية د.عايد الحميدان.



وأكد المحاضران، خلال الندوة التي أقيمت في الحرم الجامعي، ضرورة تعريف الطلبة الشباب بمشكلة تعاطي المخدرات التي قد تؤدي إلى تدمير صحتهم ومستقبلهم، كما أوضحا أسباب الإدمان وكيفية تحديد المدمن وأنواع المخدرات، إضافة إلى طرق الوقاية والعلاج منها، والمسؤولية القانونية المترتبة على الترويج والتعاطي. وقال د.عايد الحميدان إن تعاطي المخدرات يتسبب في آثار مدمرة للصحة، حيث تؤدي أنواع المخدرات المختلفة إلى الإصابة بالسرطان وتلف خلايا الدماغ وتشوهات الوجه والسكتة القلبية والإصابة بالذهان، مستعرضا أنواع المخدرات وآثارها على المتعاطي.



وبين الحميدان أن المتعاطي يتضح عليه بعض السلوكيات الإجرامية وكثرة صرف الأموال والغياب المستمر عن المدرسة أو الجامعة أو العمل، كما يصاب بخلل البصر وغيرها من الأعراض، فيما تتلخص أسباب التعاطي في ضعف الوازع الديني ومجالسة أصدقاء السوء وحب التقليد، كما قد تتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة المتعاطين.



وذكر الحميدان أن علاج الإدمان يمر بعدة خطوات، منها مرحلة التقييم والفحص الأولي، يليها طرد السموم في المرحلة الثانية والتأهيل والعلاج النفسي في المرحلة الثالثة، والمتابعة الخارجية في المرحلة الرابعة، داعيا إلى تجنب الأسباب التي قد تؤدي إلى الإدمان.



بدوره، أوضح الملازم الأول علي عبد الناصر الموقف القانوني من المتعاطي ومن جليس المتعاطي، كما سرد عددا من مواد القانون المعنية بعقاب المروجين، مبينا أن القانون لا يعاقب المتعاطي الذي يسلم نفسه طواعية إلى الجهات المسؤولة، كما يمكن الإبلاغ عن المتعاطي من الأسرة في سرية تامة دون مسؤولية قانونية عليه. وتعليقا على الحملة، أكد مدير مركز الاستشارات الطلابية د.جورج شديد أن هذه الندوة تعكس أهداف المركز التي تتضمن توعية الطلبة لتجنب المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها، كما تشجع على تبني العادات الصحية السليمة، مبينا أن المركز تعاون مع وزارة الداخلية لتحذير الطلبة من خطورة المخدرات على صحتهم ومستقبلهم، كما تم توزيع كتيبات توعوية للطلبة. وتحرص الجامعة الأمريكية في الكويت على تسليط الضوء على المشكلات الاجتماعية التي قد يواجهها الشباب، وذلك ضمن مساعيها لتخريج أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وعلى النجاح في كل المجالات.