عبدالعزيز جاسم



وقع اختيار مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم البرتغالي روي بينتو على 26 لاعبا لتمثيل الأزرق خلال الفترة المقبلة استعدادا لـ«خليجي 25» التي ستقام في البصرة يناير المقبل، وخلت القائمة من اسم عميد لاعبي العالم بدر المطوع لأول مرة منذ 2004، وذلك رغبة من اتحاد الكرة في منح الفرصة للاعبين الشباب والذين لا يتجاوز أعمارهم 27 عاما باستثناء بعض الأسماء الخبرة في بعض المراكز، وهم: أحمد الظفيري، وخالد إبراهيم، وحمد حربي، وسلطان العنزي وجميعهم (30 عاما)، وحارس المرمى سليمان عبدالغفور (31 عاما).

ومن المقرر أن يغادر الأزرق إلى معسكر أبوظبي 14 الشهر الجاري.



وجاءت قائمة مدرب الأزرق بينتو كالتالي: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، وسليمان عبدالغفور، حمد القلاف، مشاري غنام، بدر جمال، راشد الدوسري، حسن حمدان، خالد شامان، خالد إبراهيم، سلطان العنزي، حمد حربي، عبدالعزيز وادي، عبدالله الفهد، بدر طارق، علي خلف، مهدي دشتي، فواز عايض، أحمد الظفيري، مبارك الفنيني، عيد الرشيدي، أحمد شبيب، محمد دحام، شبيب الخالدي، عبدالعزيز مروي، وبندر السلامة.



من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم للشؤون الفنية هايف المطيري أن قائمة المنتخب جاءت متماشية مع الظروف الراهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة، مضيفا أن اللجنة الفنية اجتمعت مع مدرب الأزرق روي بينتو واستمعت إلى وجهات نظره حول اختيارات اللاعبين وأبدت ثقتها التامة في أفكار المدرب ومنحته كل الصلاحيات.



وأشار إلى أن الظروف الراهنة المتعلقة بإصابة بعض اللاعبين وغياب آخرين عن اللعب مع أنديتهم وحاجة المنتخب لتدعيم بعض المراكز دفعت المدرب بينتو للاستعانة بعدد من اللاعبين الأكفاء أصحاب الخبرات الذين فرضوا أنفسهم مع أنديتهم في الموسم الراهن.



وشدد المطيري على أن تنوع الاختيارات ما بين المواهب الواعدة وأصحاب الخبرات يأتي في ظل احتياجات المنتخب في الوقت الراهن، وهو ما لا يتنافى أو يتعارض مع استراتيجية اتحاد الكرة بشأن تجهيز منتخب قادر على المنافسة بقوة في تصفيات مونديال 2026 خاصة أن أغلب الأسماء من الوجوه الشابة.



من جانبه، توجه مدرب القادسية الصربي بوريس بونياك برسالة دعم في موقعه الشخصي على «تويتر» للاعبه بدر المطوع بسبب عدم اختياره بالقول: «القادسية في حضورك أو في غيابك مختلف، ومنتخب الكويت سيفتقد وجودك، أنت رقم واحد».