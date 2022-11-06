ناصر العنزي



من سيتوج الليلة بطلا لكأس السوبر، الكويت للمرة السادسة أم كاظمة للمرة الأولى؟ هذا ما سنعرفه بعد المواجهة المتكافئة التي ستجمعهما على ستاد جابر الدولي، وكلاهما قادر على خطف اللقب.

يذكر ان القادسية فاز بلقب السوبر 6 مرات، يليه الكويت 5 مرات، فالعربي بـ 3 ألقاب، حيث فاز «الأخضر» بآخر لقب في الموسم الماضي بعد تغلبه على الكويت بركلات الترجيح.



واستعد الفريقان لمواجهة اليوم بعد آخر مباراة لهما في دوري زين، حيث تعادل الكويت مع النصر2-2 وخسر كاظمة من العربي 2-3 واحتفظا معا بصدارة ووصافة ترتيب الفرق، لذلك ستكون مواجهتهما اليوم بطعم آخر، حيث إن الفائز سيكافأ مباشرة بلقب معنوي سيكون دافعا له لمواصلة الطريق للاقتراب من لقب الدوري.



ويدخل الكويت بطل الدوري المباراة بقيادة مدربه محمد عبدالله الذي حل بديلا عن الكرواتي رادان غاسانين عقب تعادله مع النصر وهو ليس بغريب عن «الأبيض»، حيث عمل معه طويلا مستشارا ومدربا، ورغم تعرض الأبيض لبعض الصعاب في الدوري وفقدانه بعض النقاط إلا أنه ظل في الصدارة، ولا شك أنه قادر على التعامل الإيجابي مع مثل هذه المواجهة.



وأبرز الغائبين عن «الأبيض» اليوم مدافعه فهد الهاجري الموقوف، فيما لم تتأكد مشاركة عمرو عبدالفتاح بسبب الإصابة، وتضم صفوف الأبيض وفرة من العناصر ذات الخبرة والشباب لن يجد المدرب محمد عبدالله صعوبة في انتقاء التشكيلة التي تخدم طريقته.

أما كاظمة بطل كأس سمو الأمير فيبحث عن تحقيق أول لقب له في البطولة بعد ما خسر النهائي الوحيد أمام القادسية بهدف عام 2011، وكي لا يقع «البرتقالي» في أخطائه التي كررها في آخر مواجهة له مع العربي فعلى مدربه الصربي زيلكو ماركوف تصحيح أوضاع «التشكيلة» التي غاب عنها هداف الفريق شبيب الخالدي رغم جاهزيته، لحاجة الفريق إليه في مثل هذه المباراة الفاصلة والحاسمة للقب يسجل باسم كاظمة لأول مرة، ويدير اللقاء الحكم عبدالله جمالي.