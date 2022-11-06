يعقوب العوضي



خطف العربي فوزا صعبا من كاظمة حامل لقب كأس السوبر بالفوز عليه 24-23 ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد، ليحصد «الأخضر» أول نقطتين، فيما بقي رصيد «البرتقالي» خاليا، حيث شهد اللقاء تألق حارس مرمى العربي سليمان كمال في التصدي لأكثر من كرة خطيرة وحولها إلى هجمات مرتدة سريعة لصالح «الأخضر» مساهما في الشقين الدفاعي والهجومي ومرجحا كفة فريقه في التقدم في بعض فترات الشوطين.



إلى ذلك، يصل المدرب البرازيلي أوليفيرا إلى البلاد اليوم تمهيدا لتوقيع عقد توليه دفة قيادة تدريب الفريق الأول بنادي الكويت خلفا للمدرب هيثم الرشيدي الذي سيواصل بقاءه على هرم الجهاز الفني كونه مديرا فنيا. وقاد أوليفيرا فريق توباتي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.



وفي مباراة أخرى، فاز برقان على القرين بنتيجة 27-15 واقتنص أول نقطتين في مشواره في البطولة، بينما بقي رصيد القرين خاليا.