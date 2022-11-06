عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة، الصربي زيلكو ماركوف إن مواجهة كأس السوبر اليوم أمام فريق الكويت ستكون صعبة على الفريقين، مضيفا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس بمقر اتحاد الكرة، أن الهزيمة أمام العربي في الجولة الأخيرة من الدوري لا علاقة لها بمباراة اليوم، خصوصا أن مواجهات الكؤوس لها حسابات أخرى، تختلف عن مباريات الدوري.



وأشار ماركوف إلى جاهزية فريقه وأن اللاعبين عقدوا العزم على تقديم كل ما لديهم في المباراة لنيل اللقب، مختتما تصريحه بأن كاظمة يعاني في الفترة الماضية من نقص الصفوف، واليوم نفتقد جهود ديمبلي للإصابة، ومبارك سعيد وعماد الدين عزي بداعي الإيقاف، وتبقى مشاركة شبيب الخالدي مرهونة بنتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا.

من جهته، قال المدرب المساعد بفريق الكويت، التونسي كريم بن شاذلي إن الأبيض سيواجه فريقا متطورا يضم بين صفوفه لاعبين جيدين، مضيفا أنه يتوقع أن يأتي اللقاء مفتوحا من الطرفين.



وشدد على أن المباريات النهائية ليست غريبة على الكويت، حيث يجيد الجهاز الفني واللاعبين التعامل معها بشكل جيد، معربا عن أمنيته بأن يعيد «السوبر» الفريق إلى طريق الانتصارات مجددا.

ورفض بن شاذلي التطرق إلى الغيابات في صفوف فريقه، مؤكدا أن الفريق يضم لاعبين مشهودا لهم بالكفاءة، وليس هناك أساسيون أو احتياطيون.