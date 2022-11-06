يعقوب العوضي



تنطلق اليوم بطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات في صالة نادي الألعاب الشتوية الكويتي والتي تستمر حتى 12 الجاري بمشاركة منتخبات لوكسمبورغ والإمارات العربية المتحدة وإيرلندا وكولوميا وأندورا إضافة الى الكويت.



ويستهل منتخب الكويت البطولة بمواجهة نظيره الكولومبي في 7:00 مساء في حين تلعب لوكسمبورغ مع إيرلندا وتلعب الإمارات مع أندورا، علما أن البطولة تقام بإشراف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد وستجري بنظام الدور الواحد.



وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس النادي فهيد العجمي ان تنظيم الكويت لهذا التجمع الدولي يعد نجاحا لرياضة الهوكي الكويتية، لاسيما أنها المرة الأولى التي تقام فيها هذه البطولة لفئة السيدات بعد أن أقيمت بطولات تطويرية خصصت لمنافسات الرجال، مضيفا ان البطولة تعد تجربة مهمة للاعبات الكويت وباقي الفرق لتطوير مهاراتهن الفنية واكتساب خبرات المباريات الدولية، موضحا أن البطولة ستقودها طواقم تحكيمية دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة وسيحضرها عدد من كبار مسؤولي الاتحاد.



وذكر ان وفود المنتخبات المشاركة بالبطولة بدأت بالوصول، حيث كان المنتخب الكولمبي أول الواصلين قبل يومين على ان يكتمل وصول باقي المنتخبات تباعا استعدادا لانطلاق هذا التجمع الرياضي الدولي الكبير، متوقعا أن تشهد المباريات ندية كبيرة نظرا لتقارب مستوى المنتخبات المشاركة.



وأكد أن لاعبات أزرق الهوكي جاهزات تماما لخوض منافسات هذه البطولة التي تعد فرصة مميزة للارتقاء بمستواهن الفني والمهاري، داعيا الجماهير الكويتية الى الحضور للصالة بكثافة لمشاهدة حفل الافتتاح ومباراة الأزرق الأولى بالبطولة لدعمه ومساندته في هذه المهمة الوطنية.