وسط استقبال حافل في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي وصل وفد منتخبنا الوطني للاسكواش قادما من كوريا الجنوبية بعد ختام مشاركته في البطولة الآسيوية الـ 21 والتي حقق خلالها أبطال الأزرق إنجازا لافتا بإحراز المركز الثاني، بعد إقصاء المرشحين الثاني والثالث والرابع في البطولة ليلعب النهائي أمام المرشح الأول منتخب الهند الذي توج باللقب.



وكان في استقبال الوفد عضو مجلس الأمة وعضو اللجنة الرياضية النائب هاني شمس ورئيس الهيئة العامة للرياضة بالإنابة محمود أبل ورئيس اتحاد الاسكواش وليد الصميعي ونائبه حامد العمران وأمين السر منصور العدواني وأعضاء مجلس الإدارة عادل الغريب ووليد المزيدي.



وأثنى النائب هاني شمس على انجاز الأزرق وسط منتخبات تفوقه في التصنيف، مؤكدا أن حضوره لتوصيل رسالة إلى الجميع باهتمام اللجنة الرياضية بمجلس الأمة باللاعبين أصحاب الإنجازات، واعدا بتكثيف العمل من اجل تذليل العقبات التي تواجه الرياضة الكويتية من اجل عودة المنتخبات الكويتية لوضعها الطبيعي. من جانبه، نقل محمود أبل تحيات وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للوفد، مؤكدا أن الهيئة لن تألو جهدا في دعم الخطة الفنية المقبلة لمنتخبات الاسكواش لتحقيق المزيد من الانجازات.



وشكر رئيس الوفد وعضو مجلس الادارة فايز المطيري الحضور على حفاوة الاستقبال والدعم المعنوي الكبير، متمنيا أن تلاقي منتخبات الاسكواش دعما اكبر لتنفيذ البرامج الموضوعة من قبل الاتحاد، واعدا الحضور بإحراز ميدالية في حال مشاركة منتخب الرجال في الآسياد المقبلة. بدوره، قال كابتن المنتخب البطل عبدالله المزين ان وصافة البطولة الآسيوية اقل ما يمكن تقديمه للكويت وكل المهتمين بالرياضة الكويتية، مؤكدا انه رغم تواضع الاعداد الذي اقتصر علي التدريبات محليا، الا أن الرغبة في رد الجميل للوطن فاقت الجانب الفني، مما أوجد الحافز الكبير لدينا.