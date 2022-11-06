يحيى حميدان - هادي العنزي



ابتعد الشباب بصدارة دوري «زين» للدرجة الأولى بعد فوزه على برقان 3-1، وتعادل مطارده اليرموك مع الصليبيخات 0-0 ضمن الجولة السادسة من المسابقة.



وسجل أهداف «أبناء الأحمدي» كل من السنغاليين عمر ويد (19 و63) وأوسينو سيزار من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما أحرز هدف «الذهبي» مهاجمه البرازيلي تايلون نيكولاس (82).



ورفع الشباب رصيده إلى 13 نقطة مبتعدا بالصدارة بفارق 3 نقاط عن اليرموك، فيما يحتل الصليبيخات المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويأتي خيطان، الذي ارتاح في هذه الجولة، بالمركز الرابع بـ 3 نقاط، ثم برقان في المركز الخامس والأخير بامتلاكه نقطتين.