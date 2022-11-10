يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي القادسية على اليرموك بنتيجة 31-26 في افتتاح منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز ورفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي اليرموك على رصيده السابق بنقطتين، كما فاز الصليبيخات على القرين بنتيجة 35-29 وربح أول نقطتين في مشواره في البطولة فيما بقي رصيد القرين خاليا.



وقد لعب محترفا اليرموك ايفان بيريستش ورادوفان استوديتش مباراتهما مع القادسية وهما يعانيان من الإصابة، ومن المقرر أن يخضعا للفحص الطبي اليوم للوقوف على جاهزيتهما للجولة المقبلة.



كما فاز الكويت على العربي بنتيجة 35-33 ورفع رصيده إلي 4 نقاط فيما بقي العربي على رصيده السابق نقطتين.



وكانت الأفضلية للأخضر في الشوط الثاني إذ تقدم حتى منتصفه عبر عبدالله مصطفى وحسين كرم وسلمان الشمالي ولكن كفة الأبيض رجحت بعد تألق حارس مرماه علي صفر وسيف العدواني صانع الألعاب، بالإضافة إلى الهداف القطري فرانكيس.