يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله المواجهة النهائية لبطولة اتحاد الكرة الطائرة في الـ 7:15 مساء، حيث يلعب كاظمة مع الكويت على اللقب، بعد فوز البرتقالي على العربي 3-1 وفوز الأبيض على القادسية 3-0.



ويسبق المباراة المرتقبة ديربي قطبي الكرة في الـ 5:15 على الصالة نفسها فيتواجه القادسية مع العربي طمعا في المركز الثالث.



من جهة أخرى، اعتمدت مشاركة منتخبنا الوطني للسيدات للكرة الطائرة في البطولة العربية المقررة في الأردن من 13 حتى 24 الجاري، وذلك بعد اعتماد صرف الميزانية رسميا.

وكانت المشاركة مهددة حيث لم تصرف ميزانيتها قبل عدة أيام، وبذلك يتفادى الاتحاد تحمل عقوبات إدارية ومالية تتلخص في دفع 5 آلاف دولار لعدم المشاركة بالإضافة إلى الحرمان من المشاركة في البطولات المقبلة.



وكان استعداد السيدات عبارة عن معسكر داخلي خضن فيه عددا من المباريات التجريبية للوقوف على الجاهزية ورفع معدل اللياقة البدنية.