باشر الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي تنفيذ خطته الاستراتيجية 2021 - 2026 للعام الثاني والتي أقرها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة فيصل المقصيد رئيس مجلس الإدارة بعنوان «مواهبنا في مدارسنا 2» والتي تتضمن 6 ألعاب بإضافة لعبتي كرة الطائرة وألعاب القوى (للبنين والبنات)، وكرة السلة بنات.



من جانبه، أكد د.أحمد الحمدان أمين عام الاتحاد ان الاتحاد باشر استقبال التلاميذ في مراكز الموهوبين المنتشرة في المحافظات الست في عدد من الالعاب التي تضمنتها الخطة في السنة الأولى وهي كرة القدم عشبي بنين، وكرة الصالات بنات، وكرة اليد «بنين - بنات»، والسباحة «بنين - بنات»، بالإضافة إلى كرة الطائرة «بنين - بنات» وألعاب القوى «بنين - بنات» وكرة السلة بنات.



وبين أن الهدف الأساسي للاتحاد جذب طلبة وطالبات المدارس للمشاركة في فعاليات وبرامج المشروع للعام الثاني على التوالي ويتضمن أنشطة وبرامج متنوعة.

وقال الحمدان إن مشروع مواهبنا في مدارسنا 2 يحظى باهتمام كبير من أجل مواصلة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وفي النسخة الأولى التي تخطى فيها الإنجاز 80% وفقا للتقارير التي أقرتها اللجان الفنية واللجان العاملة بالاتحاد، ومن المتوقع أن تحظى السنة الحالية بإقبال كبير من جانب الطلبة وأولياء أمورهم للمشاركة في أنشطة الاتحاد.