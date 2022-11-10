ناصر العنزي - يحيى حميدان



تعود المنافسة بين فرق دوري زين الممتاز على تحسين مراكزها اليوم، حيث تقام مباراتان في بداية الجولة التاسعة وختام القسم الأول، إذ يستضيف في المواجهة الأولى النصر السابع بنقاطه الـ 10 جاره التضامن قبل الأخير بـ 6 نقاط على ملعب علي صباح السالم، وفي الثانية يلتقي الفحيحيل الخامس برصيد 12 نقطة الجهراء الثامن بـ 10 نقاط على ملعب ثامر بنادي السالمية.

وستتوقف منافسات البطولة ما يقرب من شهر نظرا لانطلاق كأس العالم 20 الجاري.



في مباراة النصر والتضامن، فإن الأول يدخل المباراة من أجل الفوز بعدما تأخر قليلا عن المراكز الآمنة رغم تحقيقه نتيجة إيجابية بتعادله مع الكويت المتصدر 2-2 في الجولة الماضية، ويغيب عن «العنابي» اليوم أربعة لاعبين، هم النيحيري دينيس وشاهين الخميس للإصابة والسوري عمرو ميداني وزيد زكريا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وقد تدارس مدرب العنابي محمد المشعان الأخطاء التي وقع بها لاعبوه في المباراة الماضية، وخصوصا في خط الدفاع بعدما كان قريبا من الفوز على المتصدر، أما التضامن فقد خسر مباراته الماضية أمام القادسية 1-2 ومازال في مركز متأخر يهدده بالهبوط إلى الدرجة الأولى إن لم يتدارك وضعه مستغلا فترة التوقف الطويلة بعد هذه الجولة.



إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس إن «ديربي الفروانية» اليوم بين «العنيد» والنصر ضمن الجولة التاسعة من دوري «زين» الممتاز، لا يخضع لأي مقياس كما اعتدنا من هذه المواجهة.



وأضاف دابس في حديث خاص لـ «الأنباء» أن مواجهة «العنابي» مهمة جدا، وتعتبر بالنسبة لنا «مفترق طرق» والفوز في هذه المواجهة سيدفعنا بقوة نحو المنافسة على التأهل لدور الستة، فيما ستجعلنا الخسارة نتراجع ونبتعد ربما.

وأشار دابس إلى أن التضامن جاهز بكامل العناصر باستثناء مصابيه مشعل أديلم وهادي مربع، اللذين انتهى موسمهما بسبب إصابتهما بالرباط الصليبي، فيما بقية العناصر في أتم الاستعداد لمواجهة النصر.



وبين دابس أن لاعبي «العنيد» سيحصلون على راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب مواجهة «العنابي» بسبب التوقف خلال إقامة كأس العالم في قطر، على أن يعاود الفريق تدريباته بصورة تدريجية لخوض 3 مباريات في كأس «زين» التنشيطية، قبل انطلاق القسم الثاني من الدوري الممتاز.



وفي مباراة الفحيحيل والجهراء، فإن الأول تمكن حتى الآن من تحصين نفسه من المراكز المتأخرة، وجاء خامسا بفارق الأهداف عن القادسية بعد فوزه الأخير على الساحل بهدفين، ويعود الفضل في حالة «الأحمر» المستقرة الى قدرة مدربه فراس الخطيب على التعامل الإيجابي مع ظروف المباراة وانسجام لاعبيه وقتاليتهم داخل الملعب، وبرز منهم التونسي يوسف بن سودة 6 أهداف، أما الجهراء فيسعى الى تعويض خسارته من السالمية في الجولة الماضية بهدفين كي لا يتأخر في الترتيب.