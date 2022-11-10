هادي العنزي



تغلب فريق كرة السلة بنادي القادسية على نظيره النصر 88-62 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات دوري الدمج لكرة السلة، ليحقق الأصفر ثاني فوز له ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما تعرض النصر لأول خسارة له في الدوري (3 نقاط).



جاء الربع الأول للمواجهة الأكثر تأثيرا على النتيجة النهائية للمباراة، وذلك بعدما تفوق الأصفر بفارق كبير بلغ 17 نقطة (23-6)، فيما جاءت نتائج بقية الأشواط الثلاثة متقاربة بنتيجتها بدرجة كبيرة، ولعل ذلك يرجع لإشراك الجهاز الفني للقادسية لعدد من اللاعبين الشباب لاكتساب الخبرة.



وتمكن لاعبو النصر من مجاراة نظرائهم في القادسية في الربع الثاني، وجاء متكافئا بدرجة كبيرة (21-22) لينتهي النصف الأول بتفوق الأصفر 45-27، وواصل «العنابي» أداءه الجيد في الربعين الثالث والرابع، وإن خرج متخلفا بالنتيجة فيهما معا (20-26) و(15-17) تواليا.