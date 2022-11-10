عاد إلى البلاد وفد نادي الطموح الرياضي الممثل الرسمي للأولمبياد الخاص الكويتي بعد مشاركته وإنجازه بإحراز 18 ميدالية (9 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات) في بطولة الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبوتشي التي أقيمت في القاهرة، حيث تمكنت حنين المسباح من إحراز ذهبيتي 100م عدو والوثب الطويل، ومريم الهندي من إحراز ذهبية 100م عدو، وشيخة الهندي من تحقيق ذهبية 100م عدو، وفهد الحساوي من تحقيق ذهبية دفع الجلة وفضية 100م عدو، وناصر ناصر الهاشمي من حصد برونزية 100م عدو، وحسن سمير من فضية 100م عدو، وعبدالله سالمين من حصد ذهبية الوثب الطويل وبرونزية 100م عدو، وفوزان القصار من حصد ذهبية 100م عدو وبرونزية الوثب الطويل.



وفي منافسات البوتشي فردي، فقد حصد الذهب كل من: هاجر حامد وعبدالله هادي، فيما حصدت الفضية كل من مشاعل حازم ودلال العدواني وحسين علي، بينما حصدت زينب الدريع البرونزية وعبدالله البزاز المركز الرابع.



وبهذه المناسبة، أشادت رئيس مجلس إدارة نادي الطموح والمدير الوطني للأولمبياد الخاص رحاب بورسلي بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبونا في البطولة والذي تكلل بتحقيق هذه النتائج الرائعة في جميع الفئات وحصد هذا العدد من الميداليات، كما هنأت أبطال وبطلات الكويت والجهازين الفني والإداري.



وأضافت أن الجميع كانوا على مستوى المسؤولية ونجحوا في تقديم صورة مشرفة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الكويتية، مشيرة إلى أن هذه النتائج تمنحنا الكثير من الثقة في خطط التطوير وبناء قاعدة مميزة من الأبطال، لاسيما ونحن مقبلون على استحقاق دولي كبير يتمثل في دورة الألعاب العالمية في برلين صيف 2023.



من جانبه، قال مسؤول الرياضة والتدريب للأولمبياد الخاص الكويتي مصطفى حسونة إن هذه المشاركة تأتي في إطار برنامج الإعداد واختيار اللاعبين لدورة الألعاب العالمية الصيفية (برلين 2023)، مشيرا إلى أن الإنجازات والأرقام التي حققها أبطال وبطلات الأولمبياد الخاص الكويتي في هذه البطولة القوية، تؤكد نجاح البرنامج في إبراز عناصر واعدة، قادرة على رفع سقف الطموح وتحقيق الإنجاز في المحفل العالمي.