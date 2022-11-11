يواصل بنك الكويت الوطني استقبال المسجلين في سباق الجري المقرر أن ينطلق يوم السبت 10 ديسمبر، وهو الحدث الرياضي الأضخم على مستوى الكويت.



ويكتسب سباق هذا العام طابعا مختلفا من حيث نوعية الرسالة التي يطرحها والتي دعت الراغبين بالتسجيل ليكونوا جزءا من هذه الرسالة وإسعاد الأطفال المصابين بالسرطان، حيث سيتم التبرع لهم بجزء من رسوم التسجيل.

ويستمر التسجيل على الموقع الالكتروني nbk.com/nbkrun. لجميع الراغبين في المشاركة من عمر 15 سنة وما فوق، زيارة هذا الرابط للتسجيل ودفع رسوم التسجيل التي ستذهب بدورها لصالح أطفال مرضى السرطان



وقالت مسؤول أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل إن سباق الجري يهدف إلى تشجيع المجتمع على الانخراط في المسؤولية الاجتماعية.



وأضافت العبدالجليل: «ننظر في بنك الكويت الوطني إلى السباق على أنه ليس فقط دافعا ومحفزا نحو ممارسات صحية بهدف تحسين نوعية الحياة التي يسلكها الأفراد ودفعهم باتجاه الاهتمام برفاههم الاجتماعي، بل إن هذا السباق بإمكانه الذهاب بعيدا في أهدافه مثل العمل من أجل مجتمع مسؤول تجاه الأشخاص الأكثر ضعفا والأشخاص الأكثر حاجة إلى الدعم».



وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى بنك الكويت الوطني أهدافا لدعمها في سباقه، فقد سبق له أن أطلق العديد من الأهداف الصحية والاجتماعية للترويج لها في سباقات بنسخات سابقة مثل التدخين والسكري وغيرهما.



ولفتت العبدالجليل إلى أن رحلة علاج أطفال مرضى السرطان تشكل تحديا وعبئا نفسيا بموازاة الألم الجسدي للمرض، لذلك هدفنا من هذه التبرعات التي سيشارك بها المتسابقون في هذا الحدث أن نستثمرها في دعمهم ومساعدتهم وتشجيعهم.



وينطلق السباق من مسافتين 5 و10 كم على شارع الخليج العربي في تمام 8:30 صباحا على مسافتين: الأولى تبلغ 10 كيلومترا من شاطئ بنيد القار والثانية مسافة 5 كم وتبدأ مقابل سوق شرق على أن تكون نقطة النهاية للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ KPC.



ومازال المجال مفتوحا أمام الراغبين بالتسجيل للمشاركة على أن يبدأ موعد تسلم أرقام المتسابقين يوم الثلاثاء 6 ديسمبر ولغاية الخميس 8 ديسمبر من الساعة 3 ظهرا حتى 9 مساء في حديقة الشهيد بالقاعة متعددة الاستخدامات في المرحلة الثانية.



ويكافئ السباق 3 فائزين بالمراكز الثلاثة الأولى (فئتي النساء والرجال) لمسافة 10 كم بجوائز نقدية 1000 و700 و500 دينار على التوالي. أما جوائز المراكز الثلاثة الأولى لمسافة 5 كم لكل من النساء والرجال فكالآتي: 500 دينار، 400 دينار و300 دينار على التوالي.