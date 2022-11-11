يحيى حميدان



تعتزم إدارة نادي برقان التقدم بكتاب احتجاج رسمي لاتحاد كرة القدم على حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام خيطان (0-1) ضمن الجولة السابعة من دوري «زين» للدرجة الأولى أول من أمس لعدم رضاهم عن قراراته وعدم حمايته للاعبين.



وتعرض لاعب «الذهبي» محمد فاضل لحالة «بلع اللسان» مرتين بعد تلقيه ضربة بالكوع من لاعب خيطان دغيم الرشيدي، إلا أن الحكم لم يحتسب خطأ وأمر باستمرار اللعب.

ونقل فاضل إلى مستشفى الفروانية بعد سقوطه في المرة الثانية عند صافرة النهاية، وتم التعامل معه من قبل رجال الإسعاف، قبل أن يخضع لمزيد من الفحوص في المستشفى والتي أثبتت سلامته، وبقي تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى حتى مساء أمس.



وقرر مدرب اللياقة في برقان، الإيطالي مارلو، توديع الملاعب الكويتية بـ «نطحة» وجهها للحكم المساعد الأول سيد علي محمود من دون سبب مقنع قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق، بعدما طلب منه القيام بعمليات الإحماء للاعبي «الذهبي» البدلاء بعيدا عن خط الملعب.



وكانت مواجهة خيطان هي الأخيرة لمارلو، حيث فضل المغادرة وفك ارتباطه مع برقان بعد حصوله على عرض أفضل من كندا.

من جهته، قال مدرب برقان محمد العزب ان المباراة أمام خيطان بدأت بسيناريو قاس بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة - حسب وجهة نظره - هذا بخلاف الكثير من القرارات الغريبة والتي منها تعرض لاعبنا فاضل لضربة بالكوع ولكن الحكم لم يحتسب أي خطأ حتى.



وأضاف العزب في حديث خاص مع «الأنباء» أن برقان لم يظهر بالصورة المأمولة في الشوط الأول، وتداركنا هذا الأمر في الثاني بعدما سيطرنا على اللعب ولكن من دون أن نتمكن من تعديل النتيجة.



وجاء هدف خيطان الوحيد عن طريق البرازيلي رينان سيلفا بعدما تصدى حارس برقان مشعل الرشيدي لركلة الجزاء التي نفذها، قبل أن تعود له ويضعها في الشباك عند الدقيقة 4.



وتسبب الحكم المساعد الأول سيد علي محمود ببعض اللغط بعدما ألغى الهدف لاعتقاده ان الكرة عادت من القائم، قبل أن يتراجع عن قراره ويحتسب الحكم الأول الهدف لمصلحة «الأحمر والأسود».



وفي مباراة أخرى، تعادل الشباب مع اليرموك 2-2. وسجل هدفي «أبناء الأحمدي» كل من السنغاليين عمر ويد ومامي ساهر، فيما أحرز هدفي «أبناء مشرف» الكولومبي جوس ريكاردو ويوسف نجف.



وبقيت الصدارة على حالها، حيث رفع الشباب رصيده إلى 14 نقطة محافظا على صدارته، فيما أصبح لليرموك 11 نقطة في المركز الثاني، وبات خيطان ثالثا بعدما ارتقى برصيده الى 6 نقاط، متقدما بفارق نقطة عن الرابع الصليبخات، وأخيرا برقان بالمركز الخامس والأخير برصيد نقطتين.