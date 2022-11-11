هادي العنزي



برباعية نظيفة.. حسم التضامن «ديربي الفروانية» الذي جمعه مع غريمه النصر، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب ستاد علي صباح السالم، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري «زين» للدرجة الممتازة لكرة القدم، ليرفع الفائز رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 10 نقاط.



اعتمد مدرب النصر د.محمد المشعان نهجا هجوميا في الشوط الأول، فيما اتخذ نظيره جمال القبندي من التكتل الدفاعي أمام الزخم «النصراوي» والهجمات المرتدة طريقا للوصول إلى مرمى حارس «العنابي» خليفة رحيل، وكل منهما نجح في مسعاه بدرجة كبيرة، وإن جاء على حساب المستوى الفني الذي ظهر متواضعا، وبأداء يغلب عليه البطء تحضيرا وتنفيذا.



أخطر هجمات النصر في الشوط الأول جاءت عبر محمد دحام (4 و29)، فيما لم يحسن يوسف العنيزان التعامل مع عرضية توني أيدجو.

اختلف حال «العنيد» في الشوط الثاني، حيث فاجأ النصر بهدف أول لحامد الرشيدي (63)، وبعدها بخمس دقائق ضاعف النتيجة عبر الهولندي رولي نوناتو من نقطة الجزاء، ولم يكد «العنابي» يستفيق من صدمة الهدفين حتى عاود نوناتو التسجيل مجددا من ركلة ثابتة (72)، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع (94) سجل رولي الهدف الرابع لفريقه.



أدار اللقاء هاشم الإبراهيم، وأنذر عبدالله مسامح من التضامن، وعبدالرحمن العنزي من النصر، وأشهر البطاقة الحمراء لمهاجم النصر مشعل فواز.