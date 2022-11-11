عبدالعزيز جاسم



لن يتمكن حارس مرمى الأصفر خالد الرشيدي من المشاركة في مواجهة «الديربي» أمام العربي اليوم، وذلك لعدم تعافيه من الإصابة بشكل مؤكد حتى امس، وبالتالي سيكون اعتماد المدرب الصربي بوريس بونياك على الحارس «الجاهز» البديل مبارك الحربي الذي ظهر بمستويات جيدة خلال المباريات السابقة.



وكان نجم الفريق بدر المطوع يعاني من شد عضلي خفيف خلال الأيام الماضية لكن مشاركته لن تتأثر بحسب التقارير الطبية وحالة اللاعب في التدريبات، كما أن المهاجم أحمد الرياحي سيتواجد ضمن القائمة لتعافيه بشكل مؤكد.

ولن يجد المدرب بونياك أي صعوبة في اختيار تشكيلته بسبب الوفرة الكبيرة للاعبين في جميع المراكز وهو أمر لم يحدث للفريق منذ فترة.