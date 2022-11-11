يعقوب العوضي



تقاسم فريقا كاظمة والفحيحيل نقطتي مواجهتهما التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة اليد والتي انتهت بالتعادل 26-26.



وفي مواجهة أخرى، استعاد السالمية توازنه بعد فوزه على برقان بنتيجة 29-22 والتي أقيمت على نفس الصالة، ليكسب أول نقطتين في مشواره بالبطولة ويعوض خسارته في الجولة الأولى من القادسية 32-29 فيما توقف رصيد برقان عند نقطتين.



الى ذلك، أسفرت نتائج الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى عن فوز الشباب على الجهراء 30-23 والنصر على التضامن 32-19، وتعادل منتخب الناشئين مع خيطان 33-33. ويتصدر خيطان الترتيب العام برصيد 4 نقاط يليه النصر بنفس الرصيد وبفارق الأهداف في المركز الثاني، ويحتل الشباب المركز الثالث بنقطتين بنفس الرصيد، وبفارق الأهداف يحتل الجهراء المركز الرابع، فيما يحل التضامن في المركز الأخير دون نقاط.



وفي منافسات الدوري العام للناشئين تحت 15 سنة، فاز السالمية على الساحل بنتيجة كبيرة جدا بواقع 56-6 ضمن مساء أول من أمس في المباراة التي جمعتهما على ملعب مركز الشهيد في مقر الاتحاد بالدعية، وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن بعض لاعبي الساحل تأثروا نفسيا بالنتيجة وغابوا عن التدريبات، ولذلك على مجلس الإدارة أن يقوم بعقد جلسة مع الجهازين الإداري والفني لمعالجة السلبيات التي يمر بها الفريق.