علي معرفي: الأداء المالي المتميز يعكس نجاح إستراتيجيتنا التوسعية طويلة المدى

النتائج القوية المحققة بالعام الحالي.. تعزّز مكانة البنك ودوره الفعال في السوق المصرفي المصري

خالد السلاوي: البنك حقق طفرة غير مسبوقة بجميع المؤشرات المالية.. رغم التحديات الاقتصادية

الأداء القوي يرجع للجهد المبذول من قبل فريق العمل وسنستمر بتحقيق الريادة وزيادة النمو



أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2022، حيث قفز البنك بصافي أرباحه بنسبة 104.8% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2022، وذلك مقارنة بـ 616 مليون جنيه للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ صافي الدخل من العائد 1.96 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام، مقارنة بـ 1.55 مليار جنيه بزيادة قدرها 26.6% خلال الفترة نفسها في 2021.



وقال البنك في بيان صحافي، إنه وفقا للنتائج المعلنة شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعا بنسبة قدرها 15.7% ليصل إلى 65.7 مليار جنيه مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 56.8 مليار جنيه في ديسمبر 2021.



وزاد إجمالي قيمة ودائع العملاء بنسبة 19.4% ليصل إلى 57.2 مليار جنيه مقارنة بـ 47.9 مليار جنيه في نهاية 2021، كما ارتفع إجمالي قيمة محفظة القروض بالبنك بنسبة 18.4% ليصل إلى 32.4 مليار جنيه مقارنة بـ 27.4 مليار جنيه في نهاية العام السابق.



أداء مالي متميز



وتعقيبا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر علي معرفي: «إن هذا الأداء المالي المتميز للبنك يعكس نجاح استراتيجيتنا التوسعية طويلة المدى، والتي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والتوسع الجغرافي في السوق المصري، مما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية.

وأشار بأن النتائج المالية القوية التي حققها البنك الأهلي الكويتي - مصر تعزز مكانة البنك ودوره الفعال في السوق المصرفي المصري».



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر خالد السلاوي: «تمكن البنك من تحقيق طفرة غير مسبوقة في جميع المؤشرات المالية، حيث ارتفع صافي الأرباح التشغيلية ليبلغ 1.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 31.6% مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 1.7 مليار جنيه مقارنة بـ 944 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021».



وأشاد السلاوي بالأداء المتميز للبنك على مستوى النمو والربحية على حد سواء بالرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي وهو ما يتناسب مع أولويات البنك واستراتيجيته الطموحة التي انتهجها منذ بداية تواجده في السوق المصري.



وأضاف ان هذا الأداء القوي يرجع للجهد المبذول من قبل فريق العمل متوجها بالشكر لكل موظفي البنك لتفانيهم من أجل تحقيق هذه النتائج، وأكد أن البنك سيستمر في السعي نحو تحقيق الريادة وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، من خلال دعم كوادرنا البشرية، والارتقاء بالمزايا التنافسية لمنتجاته وتطوير خدماته التكنولوجية لتلبية احتياجات ومتطلبات كل شرائح العملاء، وجذب شرائح جديدة، والتوسع الجغرافي في السوق المصري من أجل زيادة حصته السوقية.



مساهمات كبيرة



ويساهم البنك الأهلي الكويتي - مصر بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وقطاع الشركات الكبرى لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل المجالات، من خلال توفير خدمات وحلول تمويل متعددة الأغراض تلبي احتياجات هذا القطاع وتمكن هذه الشركات من تحقيق أهدافها التشغيلية.

وذلك إيمانا منه بضرورة دعم هذا القطاع الحيوي الذي يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.



وإلى جانب الدور المصرفي المهم الذي يلعبه البنك الأهلي الكويتي - مصر في دعم الاقتصاد المصري، والأداء المتميز في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية، يحرص البنك على تعزيز دوره في دعم المسؤولية الاجتماعية التي تعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية البنك، من خلال رعايته ومشاركته الدائمة في العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية المختلفة تشمل قطاعات الرعاية الصحية والبيئية والتعليم والرياضة وكذلك دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تنظم من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام غير الربحية.



وإضافة إلى اهتمام البنك الأهلي الكويتي - مصر الذي يوليه بالشمول المالي ونشر الثقافة المالية في المجتمع من خلال مشاركته ودعمه لمبادرات البنك المركزي المصري والكيانات الرائدة في هذا المجال، حرصا من البنك على نشر الوعي بمفهوم الشمول المالي وإتاحة كل المنتجات والخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع.