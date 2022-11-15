أكد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية في بنك بوبيان عبدالسلام الصالح أن القطاع المصرفي الكويتي يتسم بالتنافسية العالية والقدرة على الإبداع والابتكار والتفكير دائما خارج الصندوق بما ينعكس إيجابيا على الخدمات والمنتجات التي يقدمها للعملاء.



جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي عقده الصالح مع طلبة الماجستير وهيئة التدريس في جامعة الكويت، حيث اتسم النقاش بالإيجابية والتنوع والتطرق للعديد من الجوانب المتعلقة بالقطاع المصرفي في الكويت والرد على العديد من استفسارات طلبة الماجستير وأعضاء هيئة التدريس الحضور.



كما تناول الصالح المعايير التي تساعد الشباب الكويتي الطامح في العمل في القطاع المصرفي ومنها الالتزام والقدرة على تحمل الضغوط وتحقيق الأهداف الوظيفية الشخصية والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة المصرفية بشكل عام، كما يجب أن يتسم الموظف بالابتكار والتفكير خارج الصندوق.



وأشار أيضا إلى ضرورة مواصلة التطور والتعليم والتدريب، مؤكدا تميز القطاع المصرفي الكويتي في تقديم برامج تدريبية متقدمة بصورة مستمرة تساعد موظفيها على إحراز تقدم مهني كبير وشغل مناصب مميزة شريطة اكتساب الخبرة العملية وتطوير أنفسهم بالبرامج التدريبية والشهادات المهنية المطلوبة.



وخلال الجلسة استفسر بعض الحضور عن الشروط المطلوبة من عملاء الشركات للحصول على التمويلات اللازمة من البنوك، حيث تطرق الصالح إلى العديد من الشروط الإجرائية المطبقة في القطاع المصرفي حاليا لمنح التمويلات إلى العملاء، حيث نبه إلى أهمية النظر إلى العميل من مختلف الجوانب وخصوصا شخصية العميل وليست الجوانب المالية فحسب، كما قدم نصائحه حول ضرورة ضمان سلامة المركز المالي للشركات الطالبة للتمويل.

وأوضح الصالح أيضا أن القطاع المصرفي الكويتي كان وسيظل من أكبر الداعمين للشركات الكويتية، مشيرا إلى الدور الذي لعبه بنك بوبيان أثناء جائحة كورونا التي أثرت على أعمال الكثير من الشركات، إلا إن بوبيان قام على الفور بتفعيل خطة العمل عن بعد خلال يومين من الإغلاق واستمر في تقديم خدماته دون أي تأثر ما أدى إلى عدم شعور العملاء بأي اختلاف أو تغير في مستوى الخدمة، كما لم يعاني أي من العملاء من أي تجارب سلبية جراء الإغلاق.

وقام البنك أيضا بتقديم خدمات مجانية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الكويت بالإضافة إلى تحمل رسوم مشاركتها في العديد من الخدمات التي تقدمها بعض الجهات الأخرى في سبيل الترويج لأعمالها وفتح آفاق تجارية جديدة لها.



كما كانت جميع الخدمات البنكية تقريبا متاحة للتنفيذ من خلال تطبيق بنك بوبيان المبتكر للشركات، مما ساهم في سهولة تنفيذ المعلومات في مختلف أوقات الإغلاق التي واجهتنا جراء الجائحة.

وخلال هذه الأزمة، سارع بنك بوبيان أيضا بتأجيل أقساط التمويلات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بدءا من شهر أبريل 2020 ولمدة 6 أشهر دون تحميل أي أرباح إضافية على العملاء.