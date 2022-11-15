في رحلته الانتقالية الجديدة التي قادها في إطار استراتيجيته التي تتمحور حول العملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال نموذج أعمال مرن يستجيب ويعاصر التغيرات في نمط حياتهم وتطوراتها التكنولوجية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن إطلاق مصنعه الرقمي: KIB Digital Factory.

ولقد صمم البنك هذا المفهوم الإبداعي وأعده لتحقيق أهداف البنك الأولية في تطوير وتقديم خدمات مصرفية رقمية جديدة، مصممة بتقنيات حديثة وأنظمة مبتكرة ومتنوعة تناسب متطلبات كل شريحة من شرائح العملاء، من الأفراد إلى الشركات، والتي ستتميز عن غيرها بما ستقدمه من حلول متقدمة لخدمة قطاعات الأعمال الحيوية على اختلافها.



وفي تصريحه عن أخذ هذه الخطوة المحورية، قال مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار في KIB، محمد الشريف: اليوم، وعلى مشارف العام الجديد، نقف أمام نقطة تحول استراتيجي، ومحطة انتقال نحو عهد رقمي جديد للبنك نتطلع فيه إلى إحداث قفزة فيما نقدمه من تجربة مصرفية وحلول مالية.

كما أفاد الشريف بأن مصنع KIB الرقمي سيديره فريق تقني على أعلى مستوى، يضم جميع الكوادر والموارد البشرية المناسبة والمؤهلة، بدءا من رواد التكنولوجيا، إلى مصممي UX/ UI، ومطوري المنتجات الذين يعملون بصورة جماعية وثيقة مع قطاعات البنك المختلفة.