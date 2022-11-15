أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 12.5 مليون دينار.



وتعقيبا على النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي، أفاد معرفي بأن الشركة استمرت في المحافظة على أدائها المميز بما في ذلك



النمو فـــي الإيـــرادات التشغيلية من العقارات وفندق سيمفوني ستايل بنسبـــة بلغـــت 15.4% مقارنة بالفترة نفسـهــا من



العام الماضي، فـيـمـــا بلغ العائد على حقوق المساهمين 4.3%، والعائد على رأس المال 6.8%، والعائد على إجمالي الأصول 2.5%.



وأكد معرفي أنه وبالرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة حول العالم إلا أن الشركة استمرت في تطبيق استراتيجياتها المتزنة والمتحفظة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها تعزيز حقوق المساهمين وضمان متانة المركز المالي والتركيز على نمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة.



واستمرارا لمنهجية الشركة واستراتيجيتها القائمة على أساس المحافظة على تنوع المحفظة العقارية من حيث حجم وطبيعة الاستثمارات والتوزيع الجغرافي ضمن خطة عمل تهدف إلى الموازنة بين المخاطر والعوائد من خلال الدخول باستثمارات واعدة ومدرة للدخل، حيث أعلن معرفي



عن استثمارات جديدة مع مجموعة من المستثمرين الاستـــراتــيـجـيـيـــــن



عــن طـريــق الشركات الاستثماريــة المحلـيــة والخليجية.



وخلال الربع الثالث من عام 2022، استثمرت التجارية والشركات التابعة لها في عقارات مكتبية تقع في ولاية نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأميركية. كما استثمرت الشركات



التابعة لها في القطاع اللوجستي والمستودعات في الولايات المتحدة الأميركية.



وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية، وانطلاقا من دورها الريادي وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة التجارية العقارية ماراثون بالتعاون مع السفارة الأميركية لدعم وتشجيع الرياضة في الكويت، حيت أقيم الماراثون في منتزه البوليفارد الكائن في قلب منطقة السالمية. وقد حقق الماراثون نجاحا باهرا بمشاركة عدد كبير من الحضور ورعايا السفارة الأميركية.



وفي الختام توجه معرفي بالشكر والتقدير لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم والعمل الدؤوب وتفانيهم في استمرار الأعمال.