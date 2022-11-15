في إطار جهوده المتواصلة لمكافأة عملائه، أطلق بنك الخليج عروضا حصرية لجميع حاملي بطاقاته الائتمانية في مطاعم مختارة، لدى مجموعة الشايع في الكويت، بخصومات تصل إلى 15%، لغاية 31 ديسمبر المقبل.



وتضم قائمة المطاعم المشاركة في العرض المتاح لعملاء بنك الخليج، لدى مجموعة الشايع كلا من «شيك شاك» و«بينك بيري» و«ريسينغ كينز» و«بليز بيتزا» و«أشاز» و«بيتزا اكسبرس» و«عمتي نورا»، على أن يسري العرض داخل المطعم فقط، وعلى الوجبات غير المشمولة بالخصومات.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي: يحرص بنك الخليج على مكافأة عملائه وتلبية متطلباتهم، بالتوازي مع مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير تجربة عملاء متميزة.



وأشار إلى أن بطاقات بنك الخليج الائتمانية تحمل العديد من المميزات التي يمكن لعملاء البنك الاستفادة منها، حيث توفر هذه البطاقات للعملاء العديد من العروض في مختلف القطاعات من بينها المطاعم والفنادق والسياحة، والسفر، والترفيه والصحة والتجميل، وتأجير السيارات، وغيرهم.

يذكر أن عملاء بنك الخليج يتمتعون بالعديد من الخصومات والمميزات في الكثير من المطاعم والمقاهي والمحلات داخل الكويت عند استخدام بطاقات بنك الخليج الائتمانية، ضمن برامج متواصلة من العروض والخصومات الحصرية، لدى أكثر من 550 مطعما ومقهى مميزا، بخصومات تصل إلى 25%، إلى جانب خصومات فورية لغاية 30% لدى أكثر من 300 محل تجاري.