الفليج: التعليم السبيل الوحيد لنهضة الأمم ونؤمن بضرورة تضافر الجهود لتطويره

تاريخ بنك الكويت الوطني يزخر بدوره الإيجابي في دعم جهود الدولة وتنمية المجتمع

المقصيد: «Bankee» مبادرة مبتكرة لإشراك الطلاب في برنامج عملي يصقل شخصياتهم

الحماد: المبادرة تعزز دمج قيم «نزاهة» في الأنشطة التعليمية التطبيقية التي يقدمها البرنامج



أطلق بنك الكويت الوطني بالتعاون مع وزارة التربية، و«نزاهة» برنامج «Bankee» في مدارس مختارة بالكويت، والذي يهدف إلى زيادة الوعي المالي لدى طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة من خلال تعريفهم بالثقافة المالية بأسلوب عملي وتفاعلي.



ويعد «Bankee» البرنامج الأول من نوعه الذي يقدمه بنك الكويت الوطني إلى المجتمع لإثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل.



ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة والطالبات بالمفاهـيــم والممـارسات الاقتصاديـــة الأســاسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية من خلال تطبيق نظام في الفصل المدرسي يحاكي النظام الاقتصــادي الواقعي من خلال أساليب عملية وبيئة تفاعلية.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت، صلاح الفليج: «التعليم هو الركيزة الأساسية والسبيل الوحيد لنهضة الأمم وتقدمها ونؤمن تماما بضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق ذلك الهدف وعدم اقتصار المسؤولية على الدولة فقط وإنما تمتد لتشمل المجتمع بالكامل من الأسرة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني».



وأضاف الفليج: «يجسد برنامج Bankee الذي ابتكره الوطني لتقديمه إلى أبنائنا الطلبة ذلك التكامل بين مؤسسات المجتمع المختلفة، ويعكس مدى التطور الذي تشهده مناهج التعليم الحديث واعتمادها على التفاعل والمحاكاة وتركيزها على تطوير السلوك والممارسات بالإضافة إلى إثراء الجوانب المعرفية».



وأكد الفليج أن تاريخ بنك الكويت الوطني يزخر بدوره الإيجابي والفاعل في دعم جهود الدولة وتنمية المجتمع، وما يقدمه من استثمارات مجتمعية هائلة بكافة المجالات، وخاصة التعليم.

وعلى مدار تلك السنوات، التزم الوطني بتقديم نموذج رائد في كيفية دعم القطاع الخاص للجهود التنموية ورفع مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية.



واختتم الفليج حديثه بالتأكيد على التزام الوطني بدعم كافة المبادرات الوطنية لتطوير التعليم وتوفير الجهود لتحقيق الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لدى كافة شرائح المجتمع.



من جانبه، قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية في وزارة التربية فيصل المقصيد: «أتقدم بالشكر لبنك الكويت الوطني وكافة القائمين على برنامج Bankee المبتكر الذي يهدف إلى تحسين البيئة التعليمية للطلبة من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة الطلاب في برنامج عملي يساهم في صقل شخصياتهم».



وأضاف أن «الاهتمام بالبيئة المدرسية والأنشطة التعليمية التطبيقية يسهم في جعل المدرسة جاذبة للطلبة والطالبات، ويدعم مناهج التعليم الأساسية».



واختتم المقصيد حديثه قائلا: «نرجو أن يساهم هذا البرنامج في توفير النشاطات العملية المتنوعة وينجح في توسيع آفاق الطلبة والطالبات».



من جانبها، قالت الأمينة العامة المساعدة للوقاية في «نزاهة» م. أبرار الحماد، إن العناية بغرس القيم والمفاهيم الدالة على النزاهة والشفافية في الجانب التعليمي من أبرز الأدوات الوقائية في جهود منع الفساد، مؤكدة أن رفع الوعي بالقيم الإنسانية وحمايتها ووقاية المجتمع تساعد في تحقيق أهداف «نزاهة» ومنها حماية المال العام.



واختتمت الحماد كلمتها مؤكدة أن مبادرة «بنكي» تم تطويرها لتحاكي الجانب القيمي من خلال الثقافة المالية والأنشطة التعليمية التطبيقية التي يقدمها البرنامج.



هذا وقد تأسس بنك الكويت الوطني بهدف تقديم الخدمات المالية وإحداث تأثير إيجابي في الكويت والمجتمع. وعلى مدى عقود من الزمن، ساهم بنك الكويت الوطني من خلال استثمارات مجتمعية كبيرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والشباب.

ويحرص بنك الكويت الوطني على تكريس جهوده وإمكاناته من أجل التعاون المثمر مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بهدف تنمية المجتمع وتطوير الموارد البشرية التي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والازدهار وخاصة في مجال التعليم الذي يلتزم البنك بتقديم كافة أوجه الدعم لتطويره.