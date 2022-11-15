أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حققت الشركة صافي أرباح خاصا بمساهمي الشركة الأم بقيمة 11.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بما يعادل 6.58 فلوس لكل سهم، مقارنة بصافي أرباح بقيمة 225.4 مليون دينار، ما يعادل 126.49 فلس لكل سهم، عن الفترة المقارنة من 2021.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن الإيرادات التشغيلية بلغت 18.8 مليون دينار، لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، ما يعادل زيادة بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، وبلغ اجمالي الأصول 502 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2022.

وقد سجلت الشركة في الربع الثالث من عام 2022 صافي ربح قدره 6.2 ملايين دينار، أي ما يعادل 3.52 فلوس لكل سهم، وإيرادات تشغيلية قدرها 4.5 ملايين دينار.



وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، فيصل جميل سلطان: «التقدم المستمر في تسليم الوحدات في مشروع الشركة جراند هايتس في مصر قد دعم الإيرادات التشغيلية للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022».



وأضـــاف: «ويـعـــود الانخـفــاض فــي أرباح الشركة للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بالفترات نفسها من عام 2021 إلى الاعتراف بأثر الأرباح الاستثنائية التي نتجت عن قيام شركتنا الزميلة أجيليتي ببيع شركة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة لها إلى شركة دي.أس.في، مقابل أسهم في شركة دي.أس.في، في الربع الثالث من عام 2021».



وتابع، بالقول: «سوف يستمر تركيزنا بشكل مكثف على مراقبة الظروف العامة للسوق، وعلى إدارة المخاطر بطريقة تعزز مقدرتنا على مواصلة الوفاء بوعودنا لمساهمي الشركة، وسيستمر تركيز الشركة على المدى القصير على التخارج من بعض الأصول، والتي ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء كبير من ديون الشركة».



جدير بالذكر، أن الشركة الوطنية العقارية تأسست عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت، وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركز الشركة على مزيج من القطاعات تضم عقارات مجمعات التجزئة، والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة.