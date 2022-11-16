استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد. إلى ذلك، احتفل في قصر بيان بتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير اوسيني تيني سفيرا لجمهورية النيجر والسفير تشانغ جيانوي سفيرا لجمهورية الصين الشعبية والسفير نكولوليكو هوراس دلاميني سفيرا لمملكة اسواتيني والسفير سيرغيلين بوريف سفيرا لمنغوليا والسفير تيتزيانو بالميلي سفيرا للاتحاد السويسري والسفيرة طوبا نور سونماز سفيرة لجمهورية تركيا وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت. حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.