أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ضرورة العمل على تطوير العلاقات بين بلاده والكويت والمضي قدما في تعزيز مجالات التعاون المختلفة والتنسيق المشترك بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين.



وذكرت سفارتنا في اليونان في بيان الى (كونا) ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الوزير اليوناني بسفيرنا لدى اليونان منصور العليمي في أثينا بحثا خلاله سبل تطوير العلاقات بين البلدين وأهمية زيادة حجم التعاون الثنائي في المجالات كافة.



وشدد السفير العليمي بحسب البيان على سعي الكويت إلى إدامة تميز العلاقات الكويتية - اليونانية وحرصها على توسيع آفاق التعاون بين البلدين.



وأضاف البيان ان الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في إطار تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، كما استعرضا مسيرة العلاقات الثنائية بين أثينا والكويت.