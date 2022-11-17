فاز منتخب كرواتيا لكرة القدم على نظيره السعودي 1-0 خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس، في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر التي تنطلق الأحد المقبل.



ويدين المنتخب الكرواتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أندريه كراماريتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.



فاز منتخب كرواتيا على نظيره السعودي (1-0)، خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العالم «قطر 2022».



ورغم الخسارة إلا أن المنتخب السعودي، قدم مباراة تكتيكية مميزة، قبل التوجه إلى الدوحة، للمشاركة في كأس العالم «قطر 2022».



ودخل الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية، بتشكيلته الأساسية، قبل أيام من مواجهة الأرجنتين في افتتاح مشوار الأخضر بمونديال قطر.



وانحصر الصراع بين السعودية وكرواتيا في منتصف الملعب، مع اعتماد كرواتيا على الضغط المتقدم على حامل الكرة في الشوط الأول.



وأهدر سالم الدوسري فرصة التقدم بعد عمل رائع، لكن الدوسري سدد الكرة فوق المرمى، وهو شبه منفرد بالحارس الكرواتي.



وتمكن كراماريتش من التسجيل، بعد ان تسلم الكرة من الجهة اليسرى وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة استقرت داخل الشباك.

جدول مباريات كأس العالم «قطر 2022»