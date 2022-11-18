أطلق مطار حمد الدولي مبادرة تكنولوجيا «التوأم الرقمي» المبتكرة، التي توفر استعراضا شاملا وفوريا لعمليات المطار عبر واجهة تفاعلية ثلاثية الأبعاد، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتحسين الكفاءة التشغيلية، والعمليات التجارية، والحد من المخاطر.

المبادرة التي يقوم نظامها التحليلي بدمج المعلومات الواردة من أنظمة المطار المتعددة وتقديم توصيات ذكية من شأنها أن تسهم في تعزيز الأداء وتحسين العمليات، ستلعب دورا مهماً خلال استضافة قطر بطولة كأس العالم قطر 2022.



وبجانب مشاريع توسعة مطار حمد، تسهم مبادرة تكنولوجيا «التوأم الرقمي» في التكامل بشكل تام، وتسمح بالتدفق السلس للمسافرين، ما يعزز التجربة الكلية للسفر عبر تقليل المسافات المقطوعة داخل المطار وضمان سهولة الوصول والتجوال داخل المطار.