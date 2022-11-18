تعرض لاعب الوسط برونو غيمارايش والمدافع أليكس تيليس لإصابتين مقلقتين في أول تدريب كامل للبرازيل في تورينو الأربعاء استعدادا لكأس العالم لكرة القدم في قطر.

وترك غيمارايش (25 عاما)، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده، التدريب لعدة دقائق للعلاج بعد أن دهس المهاجم رودريغو قدمه اليمنى.



وعاد إلى التدريب وهو يعرج وبدا شعوره بعدم الارتياح، لكنه أكمل الحصة مع زملائه.



وتعرض تيليس لعرقلة قوية من الخلف من نيمار واحتاج لمساعدة طبية أيضا، وأمر مدرب البرازيل تيتي بتوقف التدريب للحظات قبل عودة تيليس للعب.



وبعد يومين من التدريبات الخفيفة في مقر نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث تخوض البرازيل بطلة العالم خمس مرات معسكرا لخمسة أيام قبل السفر إلى قطر يوم السبت، قاد تيتي أول حصة تدريبية كاملة بمشاركة 26 لاعبا.



وانضم المدافع ماركينيوس، الذي غاب عن تدريب الثلاثاء بسبب إصابة لم يكشف عنها وغاب عن فوز فريقه باريس سان جرمان 5-0 على أوكسير يوم الأحد، إلى زملائه في النصف الثاني من التدريب.



وقررت البرازيل عدم لعب مباراة ودية خلال الاستعداد للنهائيات التي تنطلق الأسبوع المقبل في قطر، وستخوض المزيد من الحصص التدريبية قبل السفر إلى الدوحة.



وتبدأ البرازيل مشوارها في المجموعة السابعة أمام صربيا يوم 24 الجاري قبل مواجهة سويسرا والكاميرون.