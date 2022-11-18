وصلت بعثة المنتخب الألماني أمس إلى الدوحة استعدادا للمشاركة في مونديال قطر لكرة القدم.



وبعد السفر من مسقط إلى الدوحة عقب الفوز وديا على المنتخب العماني بهدف دون رد، توجهت بعثة المنتخب الألماني بقيادة المدرب هانسي فليك إلى مقر إقامتها في أقصى شمال قطر.



ولدى دخول المنتخب الألماني إلى مقر إقامته في منتجع زلال الصحي، احتشد العديد من المصورين والمراسلين الصحافيين لمتابعة وصول بعثة «الماكينات».



وبعد خوض حصة تدريبية حرة اليوم، يرغب فليك في انطلاق الاستعدادات الأخيرة لمواجهة اليابان ابتداء من الغد.



ويفتتح المنتخب الألماني مشواره في كأس العالم بمواجهة اليابان يوم الأربعاء المقبل في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا إسبانيا وكوستاريكا.



من جهته، يرى ظهير أيمن لايبزيغ لوكاس كلوسترمان أن فترة الاستعداد القصيرة التي خاضها مع المنتخب الألماني قبل كأس العالم لا تشكل عائق بالنسبة له.



وشارك كلوسترمان في 34 دقيقة فقط من المباراة الودية الوحيدة للمنتخب الألماني قبل المونديال.



وقال كلوسترمان إن فترة الإعداد التي تمتد لأسبوع واحد قبل ملاقاة اليابان في المباراة الافتتاحية لمنتخب ألمانيا بمونديال قطر، ليس بالشيء الجديد، مشيرا إلى أن الأمر ذاته تكرر خلال منافسات كرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.



وأضاف كلوسترمان لمجلة «كيكر شبورتس» أمس: «حينها كان لدينا بضعة أيام فقط قبل المباراة الأولى، لكن الأمور كانت ناجحة وحصدنا الميدالية الفضية، لذا أرى أنه فال خير».



وفاز منتخب ألمانيا على مضيفه العماني 1-0 على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

وتدين ألمانيا بفوزها المتأخر الى البديل نيكلاس فولكروغ مهاجم فيردر بريمن الذي سجل الهدف الوحيد في أول مباراة دولية له (80).



وهذا الفوز الثاني لألمانيا على عمان بعدما حسمت أيضا المباراة الأولى بينهما 2-0 في 1998 على نفس الملعب.