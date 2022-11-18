قال النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال إن كأس العالم في قطر التي تنطلق الأحد المقبل ستكون الأفضل في تاريخ المسابقة، وأضاف في مقابلة نشرها على حسابه الرسمي في إنستغرام، أن «كأس العالم هي أصعب مسابقة كروية، أهم شيء بالنسبة لي هو اللعب فيها والمنافسة على لقبها، مؤكدا أنها ستكون أفضل نسخة مونديال في التاريخ».



وأشار اللاعب المعروف بـ «الدون» والذي يشارك في بطولته الخامسة بعد نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 أنه يحلم «بنهائي بين البرازيل والبرتغال ومازحت كاسيميرو (زميله في مان يونايتد) أن النهائي سيكون بين هذين المنتخبين وهذا حلم رائع بالنسبة لي»، مضيفا: لعب مسابقة ككأس العالم في منتصف الموسم أمر مثير ومختلف وممتع وتحد من نوع آخر، وأنا مستعد وجاهز لخامس مونديال لي وسعيد بهذا، الأجواء بالنسبة ليست مشكلة لأن اللاعبين جاهزون، ونحن كلاعبين محترفين نستطيع التأقلم مع كل الأجواء ولعب كرة القدم في جميع الأجواء، وبرأيي أمر جيد اللعب في طقس دافئ.