أكد مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، أن لاعبي «الأخضر» جاهزون ومتحفزون لكأس العالم قطر 2022، واعدا بالعمل على تقديم الأفضل في البطولة.



وقال رينارد في تصريحات أبرزها برنامجي ملعب SBC والمنتصف: «لعبنا مباراة جيدة وقوية أمام كرواتيا (انتهت بالخسارة 0-1)، وحصلنا على العديد من الفرص ولكن لم نستطع التسجيل، وبكل تأكيد فقد لعبنا أمام منتخبا قويا جدا مثل كرواتيا».



وأضاف: «لسوء الحظ، سجلنا هدفا واحدا خلال المباريات الودية الاستعدادية لكأس العالم 2022، لكن اللاعبين قدموا أداء جيدا للغاية وكان أدائنا أفضل، ويمكنني أن أعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا ونحتاج لدعم الجماهير في مونديال قطر».



وأشار: «أشعر بأن هناك استعدادا لمباراة الأسبوع المقبل في بداية مشوارنا في كأس العالم، ولدينا شعور جيد، وعلينا الحفاظ على هذه الوتيرة، وأكرر ما قلته من قبل إن علينا أن نكون فعالين، ففي كرة القدم عندما لا تكون كذلك فالأمر سيكون مغايرا».



وأردف: «لدينا بعض اللاعبين والمعلومات لعرضها، ويوجد خياران أو فرصتان فربما احتفظنا بكل الأهداف لكأس العالم، واللاعبون جاهزون ومتحفزون للبطولة».



وأتم رينارد: «نعدكم بالعمل على تقديم الأفضل في كأس العالم 2022، وما أطلبه من الجماهير السعودية في قطر هو مؤازرة منتخبها والوقوف معه في كل الأوقات، وأتمنى كل التوفيق للمنتخب السعودي».



وظهر رينارد لدى وصوله مع المنتخب السعودي الى الدوحة أول من أمس بالزي السعودي وهو ما سلط الأضواء عليه، حيث أصر على هذه الخطوة.