أعرب الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني والتنمية المستدامة عن رفضه القاطع للتعليقات الأوروبية الصادرة بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق بعض الأشخاص المدانين بأحكام قضائية في الكويت. واعتبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد فيصل خليفة الصواغ أن البيانات الأوروبية في هذا الشأن تعد تدخلا سافرا مرفوضا في شؤون الدول الداخلية، مشددا على أن أحكام القضاء الكويتي الشامخ والمشهود له بالنزاهة والحكمة مستقلة ولا تخضع لأي تدخلات داخلية أو خارجية. وحذر الصواغ من تسييس ملف إعفاء الكويتيين من «الشنغن» أو محاولات الضغط، مؤكدا أن الكويت تقوم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين الدستور الكويتي للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لذا فالكويت لن تخضع أبدا لأي ابتزاز تحت أي مسمى وهي دولة مستقلة ذات سيادة قائمة على الدستور والقانون والفصل بين السلطات، وتعلي قيم العدل والحرية والمساواة ليختارها العالم أرضا للإنسانية. ودعا الاتحاد في الوقت نفسه إلى تغليب لغة العقل ومنطق الحكمة ودعم الجهود لتطوير العلاقات الديبلوماسية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة ووقف التهديدات