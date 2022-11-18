

شاركت جمعية المهندسين الكويتية في تنظيم ورعاية فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد تحت شعار «المسجد مبنى عابر للثقافات» والذي عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بمركز جابر الثقافي، والذي اختتم أعماله الأربعاء، إلى جانب كلية العمارة بجامعة الكويت وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد بالمملكة العربية السعودية. وألقى أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي كلمة نيابة عن رئيس الجمعية م.فيصل العتل، حيث أكد حرص كوادر المهندسين من مختلف التخصصات على الاستزادة من البحوث والدراسات المقدمة في المؤتمر. وتناول العتيبي في كلمته، جهود الجمعية وتجربتها في تنفيذ استهلاك الكهرباء والماء من خلال استخدام الأنظمة الذكية في 10 مساجد، مؤكدا أن التجربة وفرت نحو 40% من حجم الاستهلاك ورافقها تدريب 40 مهندسا لإدارة وتشغيل وصيانة هذه الانظمة الذكية.



بدورها، قامت لجنة المعارض والعلاقات العامة بالجمعية بالمشاركة بجناح بالمعرض المصاحب للمؤتمر عرضت فيه فيلما خاصا عن جهود المهندسين والمهندسات في خدمة المهنة والمجتمع، كما قاموا باستقبال ممثل راعي المؤتمر والتقطوا الصورة التذكارية معه وتناولوا بعض الأحاديث المهنية حيث تبين أن الوزير عضو دائما في الجمعية.



وفي ختام المؤتمر، تم تكريم فريق العمل الذي ضم نحو 40 مهندسا ومهندسة تطوعوا للعمل في المؤتمر.