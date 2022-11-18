أسامة أبو السعود



اختتم قطاع المساجد ممثلا في إدارة الشؤون الفنية دورة علمية بعنوان الخلاصة في القواعد الفقهية وذلك بمسرح علي ثنيان الغانم بمبنى تدريب الأئمة والمؤذنين بمنطقة الرقعي. وبهذه المناسبة صرح مدير إدارة الشـؤون الفنيــــة د. بدر أبا ذراع بأن هذه الدورة استمرت لمدة 5 أيام في الفترة من 6 إلى 10 الجاري من الساعة 8 صباحا إلى 12 ظهرا، وقد حاضر فيها فضيلة الداعية د. أنس اليتامى، ودارت هذه الدورة حول موضوع علم القواعد الفقهية وهو علم مهم لطالب العلم عموما ولإمام وخطيب المسجد خصوصا، فالقواعد الفقهية يسهل العلم لطلابه، ويضبط الفقه وأحكامه لدى المتلقي ويستغني عن حفظ كثير من جزئيات الفقه، وهو علم عظيم النفع، بقدر الإحاطة به يعظم قدر الفقيه. وفي ختام تصريحه دعا أبا ذراع جموع الأئمة والمؤذنين وطلبة العلم الى الحرص على المشاركة في هذه الدورات النافعة والاستفادة مما تقدمه إدارة الشؤون الفنية من دورات وأنشطة متنوعة.