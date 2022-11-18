التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس عضو البرلمان الألماني ووزير الدولة في وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة د.توبياس ليندنر، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تنميتها وتعزيزها، كما تمت مناقشة موضوع الاستحقاق المقبل بشأن إعفاء رعايا الكويت من تأشيرة (الشنغن)، وما يثار حول هذا الموضوع في الآونة الأخيرة.



وأكد الوزير العبدالله ضرورة ألا يتم تسييس قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة (الشنغن)، مبينا أن الكويت تعتز بنظامها الديموقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه دستور الدولة ورفضها التام والقاطع لمسألة التدخل في شؤونها الداخلية وفقا لقواعد القانون الدولي وحرصها الدائم على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة وبالأخص الأوروبية.



وشدد على أن موضوع الإعفاء من (الشنغن) ليس غاية إنما هو وسيلة لتطوير العلاقات البينية وتعزيز تواصل الشعوب الصديقة وترابطها وازدهارها.



من جانبه، أعرب المسؤول الألماني عن دعم بلاده لمسيرة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين في جميع المجالات، مشيدا بحكمة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة ومواقفها المبدئية والثابتة في المحافل الدولية وعلى وجه الخصوص قضايا الأمم المتحدة. كما عبر عن موقف بلاده تجاه ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشنغن)، مؤكدا تفهمه لما ذكره وزير الخارجية بهذا الشأن.