عقدت «جمعية النواب العموم العرب» اجتماعها السنوي الثاني، وذلك في مدينة جدة بالسعودية بمشاركة النواب العموم ورؤساء النيابة العامة والادعاء العام بالدول الأعضاء، ومنها الكويت لبحث قضايا الاحتيال المالي والأمن السيبراني وصلتهما بالجريمة المنظمة.



وحضر الاجتماع النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام من السعودية والكويت ومصر والبحرين وسلطنة عمان والجزائر والمغرب والأردن وفلسطين والسودان.



وجاء الاجتماع تحت عنوان «قضايا الاحتيال المالي والأمن السيبراني وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية» على مدى الـ16 و17 الجاري.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن جلسات عمل الاجتماع تركز على «الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود وأفضل الممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها» و«الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية ودور المنظمات الدولية في مكافحتها» و«دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبخاصة جرائم الاحتيال المالي» و«دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم» و«تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي ودور الأمن السيبراني في الحد منها».